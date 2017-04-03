Появился первый бухгалтерский сервис для проверки контрагентов! Сервис проверяет компании по критериям фирм-однодневок от ФНС, помогая оценить, не повлечет ли сотрудничество налоговую проверку. «Главбух: Проверка контрагентов» поможет Вам проявить должную осмотрительность и избежать налоговых рисков.
В сервисе Вы найдете:
1. Отчет о должной осмотрительности.
- подробный отчет о компании для предъявления при проверке или налоговом споре;
- чек-лист для подтверждения реальности сделки;
- данные о наличии руководителя в реестре массовых.
2. Индикатор бухгалтерских рисков.
- оцените контрагента на "однодневность" по критериям ФНС;
- следуйте рекомендациям ФНС при работе с контрагентом;
- сократите вероятность визита налоговой проверки.
3. Исчерпывающую информацию по контрагенту.
- финансовые результаты, баланс, оборотные активы организации;
- связи по учредителям, руководителям и дочерним компаниям;
- плановые, прошедшие проверки и их результаты;
- суды и исполнительные производства компании в роли истца, ответчика или третьего лица;
- обзор судебных производств о банкротстве или ликвидации.
Проверьте ваших контрагентов или будущих поставщиков. В сервисе открыт бесплатный доступ на сутки!
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