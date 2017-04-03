4113 апреля

Специальный бухгалтерский сервис для проверки контрагентов!

Появился первый бухгалтерский сервис для проверки контрагентов! Сервис проверяет компании по критериям фирм-однодневок от ФНС, помогая оценить, не повлечет ли сотрудничество налоговую проверку. «Главбух: Проверка контрагентов» поможет Вам проявить должную осмотрительность и избежать налоговых рисков.

В сервисе Вы найдете:

1. Отчет о должной осмотрительности.

  • подробный отчет о компании для предъявления при проверке или налоговом споре;
  • чек-лист для подтверждения реальности сделки;
  • данные о наличии руководителя в реестре массовых.

2. Индикатор бухгалтерских рисков.

  • оцените контрагента на "однодневность" по критериям ФНС;
  • следуйте рекомендациям ФНС при работе с контрагентом;
  • сократите вероятность визита налоговой проверки.

3. Исчерпывающую информацию по контрагенту.

  • финансовые результаты, баланс, оборотные активы организации;
  • связи по учредителям, руководителям и дочерним компаниям;
  • плановые, прошедшие проверки и их результаты;
  • суды и исполнительные производства компании в роли истца, ответчика или третьего лица;
  • обзор судебных производств о банкротстве или ликвидации.

Проверьте ваших контрагентов или будущих поставщиков. В сервисе открыт бесплатный доступ на сутки!

Подробнее о сервисе >>

Дорогой коллега, у нас для Вас специальное предложение!
В честь запуска нового сайта «Главбуха» мы дарим iPhone 7 за подписку на журнал!
Успеть получить подарок

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем