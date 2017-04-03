Появился первый бухгалтерский сервис для проверки контрагентов! Сервис проверяет компании по критериям фирм-однодневок от ФНС, помогая оценить, не повлечет ли сотрудничество налоговую проверку. «Главбух: Проверка контрагентов» поможет Вам проявить должную осмотрительность и избежать налоговых рисков.

В сервисе Вы найдете:

1. Отчет о должной осмотрительности.

подробный отчет о компании для предъявления при проверке или налоговом споре;

чек-лист для подтверждения реальности сделки;

данные о наличии руководителя в реестре массовых.

2. Индикатор бухгалтерских рисков.

оцените контрагента на "однодневность" по критериям ФНС;

следуйте рекомендациям ФНС при работе с контрагентом;

сократите вероятность визита налоговой проверки.

3. Исчерпывающую информацию по контрагенту.

финансовые результаты, баланс, оборотные активы организации;

связи по учредителям, руководителям и дочерним компаниям;

плановые, прошедшие проверки и их результаты;

суды и исполнительные производства компании в роли истца, ответчика или третьего лица;

обзор судебных производств о банкротстве или ликвидации.

Проверьте ваших контрагентов или будущих поставщиков. В сервисе открыт бесплатный доступ на сутки!

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