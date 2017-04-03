В апреле бухгалтерам предстоит сдать множество отчетов – это и первая квартальная отчетность за 2017 год, и последние отчеты за 2016 год.

Чтобы вы ничего не забыли и были спокойны по поводу того, что все сделали правильно, мы подготовили статью «Календарь бухгалтера на апрель 2017 года». Расскажем о самых основных делах.

Все важные бухгалтерские даты на 2017 год смотрите в статье «Сроки сдачи отчетности в 2017 году: календарь бухгалтера, таблица».