В апреле бухгалтерам предстоит сдать множество отчетов – это и первая квартальная отчетность за 2017 год, и последние отчеты за 2016 год.
Чтобы вы ничего не забыли и были спокойны по поводу того, что все сделали правильно, мы подготовили статью «Календарь бухгалтера на апрель 2017 года». Расскажем о самых основных делах.
- Представить справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ за 2016 год. Последний день приема – 3 апреля.
- Подать заявление о подтверждении вида деятельности в ФСС в 2017 года. Крайний день – 17 апреля. Как заполнить заявление, какой ставить код ОКВЭД и что будет, если это заявление не подать, читайте в статье «Подтверждение вида деятельности в ФСС - 2017».
- До 17 марта включительно сдать в Пенсионный фонд СЗВ-М за март 2017 года в новом формате. Подробнее – в статье «СЗВ-М за март 2017 года: новый формат, образец заполнения».
- Представить в Фонд соцстраха расчет 4-ФСС за 1 квартал 2017 года. Срок его сдачи различается в зависимости от того, в каком виде он сдается. Подробности – в статьях «4-ФСС за 1 квартал 2017 года: новая форма, сроки, бланк, образец» и «Форма 4 ФСС за 1 квартал 2017 года: новый бланк».
Все важные бухгалтерские даты на 2017 год смотрите в статье «Сроки сдачи отчетности в 2017 году: календарь бухгалтера, таблица».
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