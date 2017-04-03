Скачать бланк 4-ФСС (последняя редакция 2017) в Excel >>

Бланк 4-ФСС (последняя редакция 2017) утвержден приказом ФСС России от 26 сентября 2016 г. № 381. Он сократился до шести таблиц, посвящен страхованию от травматизма на работе и профзаболеваний.

Из новой отчетности 4-ФСС чиновники узнают:

как вы посчитали взносы на «травматизм», когда платили, нет ли долгов или переплаты;

были ли в отчетном периоде несчастные случаи на производстве или профессиональные заболевания, сколько денег ушло на страховое возмещение;

условия труда на рабочих местах по данным спецоценки (аттестации).

Страховые взносы на случай болезни и материнства, больничные и детские пособия в 4-ФСС вы больше не найдете. Эти сведения перешли в расчет по страховым взносам — новую отчетность в ИФНС.

Статьи по теме:

Новая форма 4-ФСС в 2017 году;

4-ФСС за 1 квартал 2017 образец заполнения;

Форма 4-ФСС: сроки сдачи в 2017 году