6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: пример заполнения с выплатами по ГПД

Выплаты по договору подряда в 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 году надо показывать отдельно от зарплаты и в том периоде, когда выплатили деньги исполнителю (письмо ФНС России от 17.10.2016 № БС-3-11/4816@).

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Зарплата считается полученной в последний день месяца, за который она начислена (п. 2 ст. 223 НК РФ). А доход по договору ГПД – в день, когда выплатили деньги физлицу. Так что с аванса по такому договору необходимо удерживать НДФЛ.

Соответственно в 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года выплаты по договору подряда надо показывать отдельно от зарплаты. Также в разные строки следует записывать аванс и окончательную сумму по договору.

Что касается периода отражения, налоговики разъяснили следующее. Вознаграждение подрядчику надо отразить в строке 020 годовой 6-НДФЛ, если выплатили его в 2016 году. Ведь дата получения этого вида — день выплаты (п. 1 ст. 223 НК РФ).

Если в 2016 году только подписали акт приемки, а работы оплатили в январе, вознаграждение в 6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года не показывайте (письмо ФНС России от 05.12.2016 № БС-4-11/23138@).

Чтобы не допустить ошибок в отчете, посмотрите статью «6-НДФЛ за 4 квартал 2016 года: пример заполнения».

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