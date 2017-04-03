Скачать бланк 4-ФСС за 1 квартал 2017 года в Excel >>

Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2017 года выпал на будние дни — 20 и 25 апреля. Поэтому переносов не будет.

Если среднесписочная численность сотрудников больше 25 человек за 2016 год (превысила 25 человек у вновь созданной организации):

подготовьте электронный отчет 4-ФСС за 1 квартал 2017 года. Используйте новый электронный формат, утвержденный приказом ФСС России от 9 марта 2017 г. № 83;

сдайте отчет не позже 25 апреля.

Если среднесписочная численность работников 25 человек или меньше*:

оформите бумажный 4-ФСС на новом бланке (утвержден приказом ФСС России от 26 сентября 2016 г. № 381);

принесите отчет в территориальное отделение соцстраха или направьте по почте не позже 20 апреля 2017 года.

Если работников не больше 25 человек, электронные отчеты можно сдать по желанию.

Задержите отчет на один день — и заплатите штраф — 5 процентов от взносов на травматизм, начисленных в I квартале. Если сумма небольшая — минимум 1000 руб.

Статьи по теме: