Скачать бланк 4-ФСС за 1 квартал 2017 года в Excel >>
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2017 года выпал на будние дни — 20 и 25 апреля. Поэтому переносов не будет.
Если среднесписочная численность сотрудников больше 25 человек за 2016 год (превысила 25 человек у вновь созданной организации):
- подготовьте электронный отчет 4-ФСС за 1 квартал 2017 года. Используйте новый электронный формат, утвержденный приказом ФСС России от 9 марта 2017 г. № 83;
- сдайте отчет не позже 25 апреля.
Если среднесписочная численность работников 25 человек или меньше*:
- оформите бумажный 4-ФСС на новом бланке (утвержден приказом ФСС России от 26 сентября 2016 г. № 381);
- принесите отчет в территориальное отделение соцстраха или направьте по почте не позже 20 апреля 2017 года.
Если работников не больше 25 человек, электронные отчеты можно сдать по желанию.
Задержите отчет на один день — и заплатите штраф — 5 процентов от взносов на травматизм, начисленных в I квартале. Если сумма небольшая — минимум 1000 руб.
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