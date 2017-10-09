Даже если правильно заполнить расчет по страховым взносам, он может не пройти проверку в инспекции. Налоговики прогоняют этот расчет через 300 контрольных соотношений и вероятность ошибок очень велика.

Представьте, как было бы хорошо, если бы перед отправкой своего отчета вы смогли бы за 1 минуту проверить его по методике налоговиков и сразу исправить ошибки, которые могут выявить инспекторы.

Мы уже сделали такой сервис. Просто загрузите свой расчет и проверьте, все ли в нем правильно.

Воспользоваться сервисом "Проверь свой расчет по взносам" вы можете бесплатно!

Статьи по теме: