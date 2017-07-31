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59031 июля

Сегодня можно заплатить НДФЛ и страховые взносы за июль

Чтобы спокойно уйти в отпуск после полугодовой отчетности, НДФЛ и страховые взносы за июль вы вправе заплатить уже сегодня.

31 июля можно оформить сразу две платежки по НДФЛ:

  • с зарплаты, выданной в этот день;
  • с отпускных и больничных, выданных в июле.

Досрочный НДФЛ инспекторы могут посчитать ошибочным платежом, потребуют удержать и оплатить налог повторно, но уже со штрафом. Бывает, что ошибочную переплату разрешают зачесть в счет НДФЛ. Но сначала запрашивают все регистры по НДФЛ.

А вот с досрочными взносами проблем не будет никаких. Платить их заранее Налоговый кодекс не запрещает. Подробности – в статье «Сроки уплаты страховых взносов в 2017 году».

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