Сегодня можно заплатить НДФЛ и страховые взносы за июль
Чтобы спокойно уйти в отпуск после полугодовой отчетности, НДФЛ и страховые взносы за июль вы вправе заплатить уже сегодня.
31 июля можно оформить сразу две платежки по НДФЛ:
с зарплаты, выданной в этот день;
с отпускных и больничных, выданных в июле.
Досрочный НДФЛ инспекторы могут посчитать ошибочным платежом, потребуют удержать и оплатить налог повторно, но уже со штрафом. Бывает, что ошибочную переплату разрешают зачесть в счет НДФЛ. Но сначала запрашивают все регистры по НДФЛ.