Появился новый способ снизить налог на прибыль

С 1 января 2018 года не надо платить налог на прибыль с излишков. Такие изменения в Налоговый кодекс внес Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 166-ФЗ.

Законодатели разрешили компаниям не платить налог на прибыль с излишков в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности. Их стоимость можно не учитывать в налоговых доходах, если инвентаризацию проводили в 2018 и 2019 годах.

Например, компания в 2018 году проводила обязательную инвентаризацию активов и обнаружила патент, который подтверждает ее исключительное право на изобретение. Независимый оценщик оценил его в 200 000 руб. Бухгалтер покажет эту стоимость только в доходах для бухучета. А в налоговые включать не станет.

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