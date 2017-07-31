В августе 2017 года выгодно ходить в отпуск. Поскольку в этом месяце 23 рабочих дня, зарплата за отработанное время получится максимальной. Если человек попросит заменить отпуск 2017 денежной компенсацией, объясните, что такие выплаты положены не всем.

Компенсация за неиспользованный отпуск выдается:

при увольнении;

за отпуск, превышающий 28 календарных дней в году. То есть только тем работникам, у которых есть дополнительный отпуск или основной отпуск удлиненный.

Сумма компенсации зависит от среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. Например, если отпуск в августе – за август 2016 – июль 2017. Подробный алгоритм и примеры расчета смотрите в статье «Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении в 2017 году».