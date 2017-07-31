Водителям-иностранцам разрешили ездить с зарубежными правами, но не всем

Гражданам из русскоязычных стран разрешили работать в России водителями без российских прав. Президент подписал соответствующие поправки (федеральный закон от 26.07.2017 № 204-ФЗ).

С 1 июня 2017 года компаниям запретили принимать на работу водителей с иностранными правами (федеральный закон от 07.05.2013 № 92-ФЗ). За нарушение – штраф в размере 50 000 руб. Но теперь депутаты решили сделать послабление.

Новый закон разрешает трудоустроить с зарубежными правами граждан Киргизии, а также выходцев из других государств, где русский язык признан официальным. Перечень таких стран в законе не указан. Поэтому работодателям придется самостоятельно искать подтверждение того, что в стране, откуда прибыл работник, русский язык является официальным.

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования закона.

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