Критерии средних предприятий обновили

Власти поменяли критерии по численности для среднего предпринимательства. Соответствующие поправки в Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» подписал Владимир Путин (федеральный закон от 26.07.2017 № 270-ФЗ).

Само значение по численности не изменилось. Среднесписочная численность сотрудников среднего предприятия должна быть от 101 до 250 человек. Однако Правительство теперь вправе установить критерий по численности свыше 250 человек для предприятий легкой промышленности, которые ведут деятельность в рамках кодов ОКВЭД2 класса:

13 «Производство текстильных изделий»,

14 «Производство одежды»,

15 «Производство кожи и изделий из кожи».

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