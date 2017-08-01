';

12701 августа

Зарегистрироваться на вебинар о новых летних поправках в НК

Приглашаем на бесплатный вебинар о новых поправках в Налоговый кодекс, которые вступают в силу уже в августе.

Вебинар состоится 2 августа в 10-00 по московскому времени. Вместе с чиновником из ФНС расскажем:

  • как изменится работа бухгалтеров из-за новой статьи НК о запрете схем и однодневок;
  • как ФНС рекомендует компаниям проверять реальность сделки и контрагентов с 19 августа. 

Лектор: Сергей Тараканов, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса.

Зарегистрироваться и задать свои вопросы вы можете на странице вебинара в разделе «Комментарии».  Зарегистрироваться на вебинар>>>

Статья по теме:

Новая необоснованная выгода – кто потеряет расходы и вычеты, а кому повезло 

Дорогой коллега, в августе «Главбух» стоит дешевле!
Успейте оформить подписку на журнал «Главбух» выгодно, осенью цены вырастут!


Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Тема: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы