Зарегистрироваться на вебинар о новых летних поправках в НК

Приглашаем на бесплатный вебинар о новых поправках в Налоговый кодекс, которые вступают в силу уже в августе.

Вебинар состоится 2 августа в 10-00 по московскому времени. Вместе с чиновником из ФНС расскажем:

как изменится работа бухгалтеров из-за новой статьи НК о запрете схем и однодневок;

как ФНС рекомендует компаниям проверять реальность сделки и контрагентов с 19 августа.

Лектор: Сергей Тараканов, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса.

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