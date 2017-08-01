Зарегистрироваться на вебинар о новых летних поправках в НК

Приглашаем на бесплатный вебинар о новых поправках в Налоговый кодекс, которые вступают в силу уже в августе.
Вебинар состоится 2 августа в 10-00 по московскому времени. Вместе с чиновником из ФНС расскажем:
- как изменится работа бухгалтеров из-за новой статьи НК о запрете схем и однодневок;
- как ФНС рекомендует компаниям проверять реальность сделки и контрагентов с 19 августа.
Лектор: Сергей Тараканов, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса.
Зарегистрироваться и задать свои вопросы вы можете на странице вебинара в разделе «Комментарии». Зарегистрироваться на вебинар>>>
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