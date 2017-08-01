Эффективна ли ваша бухгалтерия? Станьте участником нового исследования о бухгалтерах

Приглашаем вас поучаствовать в новом опросе. «Главбух» и «Генеральный Директор» запустили новое большое исследование. Цель – рассчитать, насколько эффективны сейчас бухгалтерии компаний.

Мы создадим методику, по которой вы сможете сами рассчитать, сколько сотрудников нужно вашей бухгалтерии и какую зарплату они должны получать. Чем больше бухгалтеров поучаствуют в опросе, тем более точными будут результаты расчетов.

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