Эффективна ли ваша бухгалтерия? Станьте участником нового исследования о бухгалтерах

Приглашаем вас поучаствовать в новом опросе. «Главбух» и «Генеральный Директор» запустили новое большое исследование. Цель – рассчитать, насколько эффективны сейчас бухгалтерии компаний.
Мы создадим методику, по которой вы сможете сами рассчитать, сколько сотрудников нужно вашей бухгалтерии и какую зарплату они должны получать. Чем больше бухгалтеров поучаствуют в опросе, тем более точными будут результаты расчетов.
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