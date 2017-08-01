Правительство планирует еще раз изменить формы счетов-фактур, журнала их учета, а также обновит правила заполнения книги покупок и книги продаж. В новых счетах-фактурах с октября 2017 появятся дополнительные графы. Изменятся правила для экспедиторов и импортеров. Введут требования к хранению счетов-фактур. Скорректируют порядок исправления записей в книгах.

Подробнее о всех изменениях читайте в обзоре Системы Главбух.

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Новое в счете-фактуре

В форму счета-фактуры добавят графу 1а для кода вида товара. Ее будут заполнять организации, которые вывозят товары в страны ЕАЭС. Такие компании уже сейчас обязаны указывать в счете-фактуре код вида товара по товарной номенклатуре ВЭД. Но пока специальной графы в форме для этого нет. Поэтому код товара можно указывать, например, в графе 1 – после наименования товаров.

Смотрите, как будет выглядеть новый счет-фактура >>

Читайте в обзоре другие изменения, которые коснутся счета-фактуры:

Новая графа для подписи

Правила для экспедиторов

Цена расчетным способом

Требования к хранению

Новое в корректировочном счете-фактуре

Новое в журнале учета

Новое в книге покупок

Новое в книге продаж

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Также читайте, что понадобится в работе сейчас:

Как оформить счет-фактуру для покупателя;

Как выставить счет-фактуру покупателю;

Кто может подписать счет-фактуру;

Как исправить счет-фактуру;

Как вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур;

Таблица: порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур

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