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5181 августа

Сколько дней отпуска с последующим увольнением предоставлять работникам

Сколько дней отпуска с последующим увольнением будут оплачены, зависит от не отгулянных дней. Отдыхать человек может хоть целый отпуск (28 дней).

По мнению чиновников, отпуск с последующим увольнением не нужно сокращать пропорционально отработанному времени. В трудовом законодательстве нет соответствующих указаний. Поэтому если в заявлении на отпуск с последующим увольнением человек не упомянет, сколько хочет отдыхать, пропишите в приказе полный отпуск. Оплачены же будут только те дни отпуска, за которые при увольнении полагалась бы денежная компенсация.

Подробности – в статье «Отпуск с последующим увольнением».

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