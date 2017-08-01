Сколько дней отпуска с последующим увольнением будут оплачены, зависит от не отгулянных дней. Отдыхать человек может хоть целый отпуск (28 дней).

По мнению чиновников, отпуск с последующим увольнением не нужно сокращать пропорционально отработанному времени. В трудовом законодательстве нет соответствующих указаний. Поэтому если в заявлении на отпуск с последующим увольнением человек не упомянет, сколько хочет отдыхать, пропишите в приказе полный отпуск. Оплачены же будут только те дни отпуска, за которые при увольнении полагалась бы денежная компенсация.

Подробности – в статье «Отпуск с последующим увольнением».