Минфин ужесточил требования к командировочной первичке

Посадочный талон без штампа о досмотре не подтверждает расходы на покупку авиабилета. К такому выводу пришли в Минфине (письмо от 06.06.2017 № 03-03-06/1/35214).
По мнению финансистов, сотрудник должен доказать, что реально ездил в командировку, а не просто нарисовал и распечатал посадочный талон.
Подотчетник может купить авиабилет через интернет. Чтобы подтвердить свои расходы для электронных билетов, вместе с авансовым отчетом он должен принести в бухгалтерию маршрут/квитанцию и посадочный талон. В посадочном талоне должны быть сведения (п. 84 приказа Минтранса России от 28.06.2007 № 82):
- дата вылета;
- номер рейса;
- фамилия и имя пассажира;
- время, когда закончилась посадка на рейс;
- номер выхода на посадку и номер посадочного места в самолете .
Минфин решил, что для учета расходов на перелет этих сведений недостаточно. Помимо обязательных реквизитов на посадочном талоне должен стоять еще и штамп аэропорта о досмотре. Не важно, как этот штамп выглядит, у каждого аэропорта он свой. Главное, чтобы его поставили. Если такой отметки нет, перелет можно подтвердить справкой из авиакомпании.
Если сотрудник вообще не может подтвердить, что летал в командировку, расходы на авиабилет безопаснее не признавать. Иначе на проверке инспекторы смогут доначислить компании налог на прибыль, потребовать пени и штраф.
Еще по теме:
- Выдача аванса на командировку по России
- Командировка за границу: как выдать сотруднику аванс
- Три новых приказа по суточным
- Документы по командировочным расходам
- Как выплачивать командировочные
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону