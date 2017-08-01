Минфин ужесточил требования к командировочной первичке

Посадочный талон без штампа о досмотре не подтверждает расходы на покупку авиабилета. К такому выводу пришли в Минфине (письмо от 06.06.2017 № 03-03-06/1/35214).

По мнению финансистов, сотрудник должен доказать, что реально ездил в командировку, а не просто нарисовал и распечатал посадочный талон.

Подотчетник может купить авиабилет через интернет. Чтобы подтвердить свои расходы для электронных билетов, вместе с авансовым отчетом он должен принести в бухгалтерию маршрут/квитанцию и посадочный талон. В посадочном талоне должны быть сведения (п. 84 приказа Минтранса России от 28.06.2007 № 82):

дата вылета;

номер рейса;

фамилия и имя пассажира;

время, когда закончилась посадка на рейс;

номер выхода на посадку и номер посадочного места в самолете .

Минфин решил, что для учета расходов на перелет этих сведений недостаточно. Помимо обязательных реквизитов на посадочном талоне должен стоять еще и штамп аэропорта о досмотре. Не важно, как этот штамп выглядит, у каждого аэропорта он свой. Главное, чтобы его поставили. Если такой отметки нет, перелет можно подтвердить справкой из авиакомпании.

Если сотрудник вообще не может подтвердить, что летал в командировку, расходы на авиабилет безопаснее не признавать. Иначе на проверке инспекторы смогут доначислить компании налог на прибыль, потребовать пени и штраф.

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