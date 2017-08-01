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9291 августа

Проверьте новые реквизиты для уплаты страховых взносов в 2017 году

Чтобы лишний раз не уточнять платежи, проверяйте новые реквизиты для уплаты страховых взносов в 2017 году. Среди них — статус плательщика, данные получателя и скорректированные сведения о платеже.

Статус плательщика у компании «01», у предпринимателя «09». У взносов на пенсионное, социальное и медстрахование получатель – налоговые инспекции, у взносов «на травматизм» – отделения соцстраха. КБК возьмите новые, с учетом того, за какой период перечисляете взносы. ОКТМО ограничьте восьмью знаками. Перечисляя взносы в ФНС, не забудьте заполнить поля 106-109 со сведениями о платеже (в прошлом году в них указывали нули).

Подробности —  статье «Реквизиты для уплаты страховых взносов в 2017 году».

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