Чиновники разрешили не начислять взносы на пять спорных выплат

Бухгалтеры могут без риска экономить на взносах по пяти выплатам, которые раньше приводили к спору с проверяющими.
Что это за выплаты, читайте в статье августовского номера электронного журнала «Не начисляйте взносы на пять спорных выплат – чиновники разрешили». Чтобы прочитать статью, активируйте бесплатный доступ.
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