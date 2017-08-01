Оформить новый досрочный СЗВ-СТАЖ потребуется в двух случаях

Новый отчет СЗВ-СТАЖ все работодатели впервые сдадут по итогам 2017 года. Срок – 1 марта 2018 года. Однако в двух случаях подготовить отчет придется досрочно.
Оформить новый досрочный СЗВ-СТАЖ потребуется в случаях, когда сотрудник увольняется или выходит на пенсию.
Вместе с тем новая форма не отменяет отчет СЗВ-М. Компании и ИП продолжают сдавать этот отчет как и прежде. Подробнее о том, какие еще отчеты по взносам следует сдавать, читайте в статье «Новая отчетность по страховым взносам с 2017 года».
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