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15651 августа

Оформить новый досрочный СЗВ-СТАЖ потребуется в двух случаях

Новый отчет СЗВ-СТАЖ все работодатели впервые сдадут по итогам 2017 года. Срок – 1 марта 2018 года. Однако в двух случаях подготовить отчет придется досрочно.

Оформить новый досрочный СЗВ-СТАЖ потребуется в случаях, когда сотрудник увольняется или выходит на пенсию.

Вместе с тем новая форма не отменяет отчет СЗВ-М. Компании и ИП продолжают сдавать этот отчет как и прежде. Подробнее о том, какие еще отчеты по взносам следует сдавать, читайте в статье «Новая отчетность по страховым взносам с 2017 года».

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