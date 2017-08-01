Обязательный инструктаж по ГТО отменят

МЧС России хочет отменить недавно введенный обязательный вводный инструктаж по гражданской обороне для всех работников. Соответствующий текст поправок опубликован на едином портале нормативных правовых актов.

Проводить вводный инструктаж обязаны будут только организации, которые отнесены к категориям по гражданской обороне. Правила отнесения утверждены постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 № 804.

Напомним, со 2 мая каждая компания должна инструктировать по гражданской обороне не только работающих сотрудников, но и новичков (постановление Правительства РФ от 19.04.2017 № 470). Штраф для тех, кто игнорирует эту обязанность,— от 100 000 до 200 000 руб. (ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ).

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