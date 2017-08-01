';

11641 августа

Обязательный инструктаж по ГТО отменят

МЧС России хочет отменить недавно введенный обязательный вводный инструктаж по гражданской обороне для всех работников. Соответствующий текст поправок опубликован на едином портале нормативных правовых актов.

Проводить вводный инструктаж обязаны будут только организации, которые отнесены к категориям по гражданской обороне. Правила отнесения утверждены постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 № 804.

Напомним, со 2 мая каждая компания должна инструктировать по гражданской обороне не только работающих сотрудников, но и новичков (постановление Правительства РФ от 19.04.2017 № 470). Штраф для тех, кто игнорирует эту обязанность,— от 100 000 до 200 000 руб. (ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ).

Советуем почитать:

Дорогой коллега, в августе «Главбух» стоит дешевле!
Успейте оформить подписку на журнал «Главбух» выгодно, осенью цены вырастут!


Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы