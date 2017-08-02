ФНС отменяет налоговую отчетность

Предпринимателей, которые применяют онлайн-кассы, освободят от сдачи налоговой отчетности. Это новый грандиозный проект, который запускает ФНС. Мы выяснили подробности.

Переход на новые правила работы будет постепенный. Завершить его планируют не раньше 2020 года. Первые, кого освободят от налоговой отчетности - предприниматели на УСН с объектом доходы, которые ведут розничную торговлю. По ним проще всего проследить цепочку контроля за товаром, отметили в ФНС. Если эксперимент пройдет успешно, к нему начнут подключать компании.

Напомним, с 1 июля больше нельзя работать без онлайн-ККТ. Эти аппараты передают сведения о наличных платежах в инспекцию в режиме реального времени. Анализизует информацию спецпрограмма, и дополнительная ее проверка не нужна. Поэтому ФНС решила облегчить работу предпринимателей и освободить от сдачи налоговой отчетности.