';

27972 августа

ФНС отменяет налоговую отчетность

Предпринимателей, которые применяют онлайн-кассы, освободят от сдачи налоговой отчетности. Это новый грандиозный проект, который запускает ФНС. Мы выяснили подробности.

Переход на новые правила работы будет постепенный. Завершить его планируют не раньше 2020 года. Первые, кого освободят от налоговой отчетности - предприниматели на УСН с объектом доходы, которые ведут розничную торговлю. По ним проще всего проследить цепочку контроля за товаром, отметили в ФНС. Если эксперимент пройдет успешно, к нему начнут подключать компании.

Напомним, с 1 июля больше нельзя работать без онлайн-ККТ. Эти аппараты передают сведения о наличных платежах в инспекцию в режиме реального времени. Анализизует информацию спецпрограмма, и дополнительная ее проверка не нужна. Поэтому ФНС решила облегчить работу предпринимателей и освободить от сдачи налоговой отчетности. 

Дорогой коллега, в августе «Главбух» стоит дешевле!
Успейте оформить подписку на журнал «Главбух» выгодно, осенью цены вырастут!


Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы