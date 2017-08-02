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5102 августа

7 важных дел в бухгалтерии на август

Август – это месяц, когда отчетов немного и есть время для других важных дел в бухгалтерии. Нужно подготовиться к новым правилам для подотчета, проверить сведения в ЕГРЮЛ, дать пояснения по запросам  инспекции, проверить лимиты доходов сотрудников для НДФЛ и взносов.

Система Главбух собрала перечень бухгатерских дел и советы к каждому.

Дело 1. Сдайте отчеты августа

Сроки и образцы ключевых расчетов и деклараций, которые нужно сдать в августе, смотрите в таблице


Срок

Отчетность

Рекомендации в помощь

15 августа

СЗВ-М за июль

Как составить и сдать отчет по форме СЗВ-М

30 августа

Декларация по налогу на прибыль за январь–июль

Как составить и сдать декларацию по налогу на прибыль

Полный перечень отчетов августа найдете в Календаре бухгалтера.

Другие важные и полезные дела августа смотрите в разделах:

Дело 2. Заплатите налоги и взносы

Дело 3. Подготовьтесь к новым правилам подотчета

Дело 4. Малым компаниям и АО: проверьте свой статус

Дело 5. Подготовьтесь к запросам и комиссиям ИФНС

Дело 6. Проверьте сведения в ЕГРЮЛ

Дело 7. Проверьте вычеты по НДФЛ и лимиты по взносам

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