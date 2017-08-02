Август – это месяц, когда отчетов немного и есть время для других важных дел в бухгалтерии. Нужно подготовиться к новым правилам для подотчета, проверить сведения в ЕГРЮЛ, дать пояснения по запросам инспекции, проверить лимиты доходов сотрудников для НДФЛ и взносов.
Система Главбух собрала перечень бухгатерских дел и советы к каждому.
Дело 1. Сдайте отчеты августа
Сроки и образцы ключевых расчетов и деклараций, которые нужно сдать в августе, смотрите в таблице
|
Срок
|
Отчетность
|
Рекомендации в помощь
|
15 августа
|
30 августа
Полный перечень отчетов августа найдете в Календаре бухгалтера.
Другие важные и полезные дела августа смотрите в разделах:
Дело 2. Заплатите налоги и взносы
Дело 3. Подготовьтесь к новым правилам подотчета
Дело 4. Малым компаниям и АО: проверьте свой статус
Дело 5. Подготовьтесь к запросам и комиссиям ИФНС
Дело 6. Проверьте сведения в ЕГРЮЛ
Дело 7. Проверьте вычеты по НДФЛ и лимиты по взносам
Что еще пригодится в работе:
Семь выгодных изменений в Налоговом кодексе
Что меняется в счетах-фактурах, книгах покупок и продаж на IV квартал 2017
Как правильно подавать пояснения по НДС
Чтобы посмотреть все материалы Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня