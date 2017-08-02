38 вопросов, которые ФНС задаст бухгалтеру

ФНС и Следственный комитет разъяснили, как доказывать умысел за неуплату налога. Инспектору важно доказать умысел, чтобы увеличить штраф. Если компания умышленно не платит налоги, штраф — 40% от неуплаченных сумм налога, если неумышленно — 20%.

В первую очередь налоговая заподозрит руководителя и главбуха. Если их вины нет, инспектор начнет проверять других сотрудников, которые имеют право подписывать отчетные документы.

Обнаружить виновное лицо инспектору поможет допрос. Спрашивать будут о выборе контрагентов и договорах. Подготовьтесь к проверке заранее. Посмотрите 38 вопросов, которые задаст налоговый инспектор.

38 вопросов, которые задаст налоговый инспектор >>>