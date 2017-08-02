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20022 августа

Как платить налоги, чтобы не попасть в черный список ЦБ РФ

Отвечать за налоги теперь надо еще и перед банками. Они сравнивают декларации и выписки, устанавливают лимиты налоговой нагрузки, следят за зарплатными налогами.

Как платить налоги, чтобы не попасть в черный список ЦентробанкаОльга Солдатова, ведущий эксперт журнала "Главбух", изучила новую схему работы банков, и нашла для вас безопасный подход.  Ознакомиться с ним вы можете в статье электронного журнала "Как теперь платить налоги, чтобы не попасть в черный список Центробанка".

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