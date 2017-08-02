ФСС рассказал, кому снизит взносы на травматизм

Уже сейчас можно узнать, удастся ли сэкономить в следующем году на взносах по травматизму. Посчитайте, вправе ли компания в 2018 году претендовать на скидку или, наоборот, ФСС повысит тариф. Возьмите новые показатели, которые утвердил фонд (постановление ФСС РФ от 31.05.2017 № 67).

Скидку дадут компаниям, которые зарегистрированы до 1 января 2014 года, вовремя платят взносы и провели спецоценку или аттестацию (постановление Правительства РФ от 30.05.2012 № 524).

Размер скидки зависит от трех показателей за 2014—2016 годы:

отношение выплат по травматизму к взносам;

число несчастных случаев на 1000 работников;

количество дней болезни на один случай.

Если все три показателя компании ниже средних, она может получить скидку до 40 процентов. Если все показатели выше, то фонд установит надбавку.

Если компания соответствует всем этим условиям, подайте заявление на скидку в свой филиал ФСС до 1 ноября 2017 года.

Советуем почитать: