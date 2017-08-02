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1482 августа

Реестр ККТ пополнили пятью моделями ККТ

В расчетах с покупателями и заказчиками можно применять пять новых моделей онлайн-касс (приказ ФНС России от 28.07.2017 № ЕД-7-20/587@).

В реестр ККТ внесены кассовые аппараты, которые работают с разными моделями фискальных накопителей: «ПРИМ 06-Ф», «ОКА-102Ф», «ars.mobile Ф», «К1-Ф» и «МЁБИУС.NET.H21-Ф».

Таким образом, теперь реестр ККТ включает 89 моделей онлайн-касс. Ознакомиться с ним можно по ссылке ниже.

Напомним, с 1 июля большинство компаний и ИП обязаны работать только с онлайн-кассами. За старые кассы инспекторы будут штрафовать от 75 до 100 процентов от не пробитой по кассе суммы. Минимальный штраф – 30 000 руб.

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