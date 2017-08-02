';

22642 августа

Появятся новые коды доходов и вычетов для 2-НДФЛ

ФНС решила доработать справочник с кодами доходов и вычетов для справок 2-НДФЛ. Проект с такими поправками можно найти на портале нормативных правовых актов.

В справках 2-НДФЛ необходимо будет ставить четыре новых кода:

  • 2013 – сумма компенсации за неиспользованный отпуск;
  • 2014 – сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру в части, которая превышает трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный – в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);
  • 2611 – сумма списанного безнадежного долга с баланса организации;
  • 3021 – сумма дохода в виде процента (купона) по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях.

Новый код будет и для вычетов по НДФЛ. Для суммы положительного финансового результата по операциям, которые учитывают на индивидуальном инвестиционном счете, введут код 619.

Точная дата вступления в силу проекта еще не известна.

Советуем почитать:

Дорогой коллега, в августе «Главбух» стоит дешевле!
Успейте оформить подписку на журнал «Главбух» выгодно, осенью цены вырастут!


Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы