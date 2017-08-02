Появятся новые коды доходов и вычетов для 2-НДФЛ

ФНС решила доработать справочник с кодами доходов и вычетов для справок 2-НДФЛ. Проект с такими поправками можно найти на портале нормативных правовых актов.

В справках 2-НДФЛ необходимо будет ставить четыре новых кода:

2013 – сумма компенсации за неиспользованный отпуск;

2014 – сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру в части, которая превышает трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный – в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);

2611 – сумма списанного безнадежного долга с баланса организации;

3021 – сумма дохода в виде процента (купона) по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях.

Новый код будет и для вычетов по НДФЛ. Для суммы положительного финансового результата по операциям, которые учитывают на индивидуальном инвестиционном счете, введут код 619.

Точная дата вступления в силу проекта еще не известна.

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