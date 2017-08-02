Предпринимателям разрешили списывать расходы сразу

Предприниматель на общем режиме вправе списывать материальные расходы по факту оплаты. Верховный суд отменил пункт 22 Порядка учета доходов и расходов ИП, который разрешал списывать материальные расходы только в части реализованных товаров, работ, услуг (решение от 19.06.2017 № АКПИ17-283).

Предприниматель определяет перечень расходов профессионального вычета по правилам главы 25 «Налог на прибыль» НК РФ (п. 1 ст. 221 НК РФ). Значит, коммерсант вправе выбрать способ определения расходов: метод начисления или кассовый (постановление Президиума ВАС РФ от 08.10.2013 № 3920/13).

Если предприниматель выбрал кассовый метод признания расходов, он вправе учитывать материальные затраты после их оплаты. Такое право им дает пункт 3 статьи 273 НК РФ.

Дополнительное условие действует только в отношении затрат на приобретение сырья и материалов — такие расходы учитываются по мере списания сырья и материалов в производство.

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