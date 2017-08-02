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6602 августа

Скачайте бланк и образец СЗВ-М за июль 2017 года

Не позже 15 августа сдайте сведения о работниках СЗВ-М за июль 2017 года, бланк и образец скачайте ниже. Укажите всех работников, кому выплачивали вознаграждение по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Если переделываете СЗВ-М из предыдущего, обратите внимание, исправили ли код отчетного периода. Не обновите код месяца, и июльский СЗВ-М не попадет в базу Пенсионного фонда. Когда сроки отчетности за июль выйдут, чиновники выпишут штраф – 500 руб. за каждого работника.

Чтобы исправить такую ошибку, придется отправить еще один исходный отчет с пояснениями. Подробности – в статье «СЗВ-М за июль 2017 года: сроки сдачи, бланк, образец, штрафы».

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