Еще у одного банка отозвали лицензию

Со 2 августа Центробанк отозвал лицензию на ведение банковских операций у краснодарского АКБ «Крыловский» (АО). На 1 июля банк занимал в рейтинге 360 место.
АКБ «Крыловский» — участник системы страхования вкладов. Поэтому вкладчики получат возмещение в размере 100% от вклада, но не более 1,4 млн. руб.
Выплачивать компенсации Агентство по страхованию вкладов начнет не позднее 16 августа 2017 года. Информацию о месте, времени, форме и порядке приема заявлений можно получить по телефону горячей линии 8(800)200-08-05.
Смотрите полный список банков, лишенных лицензии в 2017 году.
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