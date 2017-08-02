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7402 августа

Чем отличается база по страховым взносам в ФНС и ФСС

Облагаемая база по страховым взносам в ФНС и ФСС – это большинство выплат в рамках трудовых отношений  по и гражданско-правовым договорам на выполнение работ и оказание услуг. Суммы, с которых взносы не платятся, прямо поименованы в Законе.

Взносы на пенсионное, социальное и медстрахование не начисляют с выплат, которые названы в статье 422 Налогового кодекса РФ. Перечень необлагаемых выплат по взносам на «травматизм» вы найдете в статье 20.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ.

По большинству позиций оба перечня схожи. К примеру, взносами в ФНС и ФСС не облагаются, больничные, декретные и детские пособия, компенсация расходов на служебные звонки и имущество, использованное в служебных целях. Но есть несколько позиций, по которым правила отличаются.

Среди распространенных выплат – суточные. Взносы «на травматизм» с них обычно не начисляют, поскольку работникам платят ровно столько, сколько прописали в локальных актах. По взносам в ФНС с суточных применяются те же необлагаемые нормативы, что и по НДФЛ.

Подробности – в статье «Страховые взносы во внебюджетные фонды».

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