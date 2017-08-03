Роструд рассказал, у кого можно купить трудовые книжки

Роструд на своем сайте напомнил, что бланки трудовых книжек и вкладышей к ним в 2017 году может изготавливать только АО "ГОЗНАК".

Правительство РФ назначает ответственное лицо, которое является единственным поставщиком работ по изготовлению трудовых книжек и вкладышей к ним (п. 2 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). Такой компанией в 2017 году стало Акционерное общество «ГОЗНАК» (распоряжение Правительства РФ от 25 апреля 2017 г. № 779-р). Это означает, что компании могут покупать только те бланки, которые изготовил ГОЗНАК.

Распространять же бланки могут и другие организации. Но только если у них есть договоры с официальным производителем. Помимо договора продавец должен иметь право работать с защищенной полиграфической продукцией. Ведь именно такой являются трудовые книжки и вкладыши.

Еще по этой теме: