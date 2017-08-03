Минфин напомнил, что считать датой предъявления первички

Для налога на прибыль датой предъявления первички надо считать дату ее составления (письмо Минфина России от 12 июля 2017 г. № 03-03-06/1/44099).
Чиновники в своем письме напомнили, что расходы признают в том периоде, в котором они возникли исходя из условий сделок. Но правила признания затрат зависят от характера расходов и вида деятельности. Для прочих расходов датой их осуществления признают:
- дату расчетов по условиям договора;
- дату предъявления подтверждающих документов;
- последний день отчетного или налогового периода.
В Минфине считают, что под датой предъявления документов надо считать день, когда контрагент составил первичку. Значит учитывать расходы на покупку товаров или услуг у сторонней компании надо в том периоде, в котором затраты документально подтверждены.
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