Минфин напомнил, что считать датой предъявления первички

Для налога на прибыль датой предъявления первички надо считать дату ее составления (письмо Минфина России от 12 июля 2017 г. № 03-03-06/1/44099).

Чиновники в своем письме напомнили, что расходы признают в том периоде, в котором они возникли исходя из условий сделок. Но правила признания затрат зависят от характера расходов и вида деятельности. Для прочих расходов датой их осуществления признают:

дату расчетов по условиям договора;

дату предъявления подтверждающих документов;

последний день отчетного или налогового периода.

В Минфине считают, что под датой предъявления документов надо считать день, когда контрагент составил первичку. Значит учитывать расходы на покупку товаров или услуг у сторонней компании надо в том периоде, в котором затраты документально подтверждены.

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