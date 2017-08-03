Как считать взносы с переходящих отпускных

Чтобы избежать ошибок по взносам, ориентируетесь на дату выдачи отпускных. К какому месяцу она относится, в том периоде и надо начислить взносы.
С переходящими отпускными возникает путаница и в налоге на прибыль Отпускные нужно распределять между месяцами пропорционально количеству дней отдыха, которые приходятся на эти месяцы.
Для взносов с отпускных такого правила нет. Их надо полностью включить в расходы того месяца, когда компания начислила взносы. А это бухгалтер делает в том месяце, когда выдает отпускные.
Подробнее про взносы с отпускных читайте в статье «Когда платить страховые взносы с отпускных в 2017 году».
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