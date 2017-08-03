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26483 августа

Разработан новый проверочный лист по зарплате

Срочно проверьте зарплату и удержания по новому проверочному листу. С таким листом к Вам придет Роструд с проверкой.

Если найдете расхождения по проверочному листу, поправьте. Штрафы за ошибки до 50 000 руб.

Подробности читайте в статье "Новый проверочный лист для бухгалтеров по зарплате и удержаниям".

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