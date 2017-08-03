У бухгалтеров станет меньше бумажной работы

Налоговики будут запрашивать у компаний меньше документов. Требовать документы они будут только в случае, когда в них есть необходимость (письмо ФНС России от 27.06.2017 № ЕД-4-2/12216@).

Налоговики вправе вне рамок проверок запрашивать документы и информацию по конкретным сделкам с контрагентами (п. 2 ст. 93.1 НК РФ). Обычно инспекторы требуют массу бумаг. Это еще не означает, что требование удастся оспорить. ФНС разъяснила, что судьи оценивают такие факты:

действительно ли налоговикам нужны все документы;

могут ли инспекторы физически изучить такой объем информации;

была ли у компании техническая возможность сделать такое количество копий;

выполнила ли компания требование хотя бы частично;

просила ли компания продлить срок для подготовки документов.

Все это должны учитывать и налоговики. Нет смысла запрашивать объем бумаг, который они не в силах проанализировать. Инспекторы также должны оценивать, действительно ли им нужны все документы, и не требовать лишнего.

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