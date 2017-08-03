Минтруд выпустил срочное разъяснение про спецоценку

Компания обязана провести внеплановую спецоценку на новом рабочем месте. Причем даже если рабочее место введено на срок менее 12 месяцев (письмо Минтруда от 07.06.2017 № 15-1/ООГ-1568).

Чиновники отметили, что не надо проводить спецоценку условий труда надомников и дистанционных работников. На всех остальных рабочих местах спецоценка обязательна.

Соответственно провести внеплановую спецоценку следует даже на временных рабочих местах. Иначе штраф от 60 000 до 80 000 руб. (п. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Напомним, внеплановую проверку необходимо провести и при переезде в другой офис.

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