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27233 августа

Минтруд выпустил срочное разъяснение про спецоценку

Компания обязана провести внеплановую спецоценку на новом рабочем месте. Причем даже если рабочее место введено на срок менее 12 месяцев (письмо Минтруда от 07.06.2017 № 15-1/ООГ-1568).

Чиновники отметили, что не надо проводить спецоценку условий труда надомников и дистанционных работников. На всех остальных рабочих местах спецоценка обязательна.

Соответственно провести внеплановую спецоценку следует даже на временных рабочих местах. Иначе штраф от 60 000 до 80 000 руб. (п. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Напомним, внеплановую проверку необходимо провести и при переезде в другой офис.

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