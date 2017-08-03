Минфин рассказал, какое условие про НДФЛ нельзя включать в трудовой договор

Компания не вправе включить в трудовой договор условие, что берет на себя расходы по уплате НДФЛ за сотрудника (письмо Минфина России от 11 июля 2017 г. № 03-04-06/43981).

Чиновники напомнили, что организация является налоговым агентом по НДФЛ. Это значит, что она обязана удерживать и перечислять НДФЛ с дохода, который выплачивает своим сотрудникам (ст. 226 НК РФ). Налог считают на дату получения дохода, а удерживают в день выдачи денег. Платить НДФЛ за счет средств организации нельзя.

Если же работник получил доход в натуральной форме, то НДФЛ компания удерживает из следующей ближайшей выплаты. Но в письме Минфин напомнил про ограничение – удержать можно не более 50 процентов от суммы дохода.

Когда в течение года налоговый агент не смог исполнить свою обязанность, то он должен подать в налоговую справку 2-НДФЛ с признаком 2 (п. 5 ст. 226 НК РФ). Срок – не позднее 1 марта следующего года. Инспектор на основании полученной справки формирует уведомление об уплате НДФЛ и направляет его работнику, у которого компания не смогла удержать налог. Деньги сотрудник должен перечислить самостоятельно не позднее 1 декабря (п. 6 ст. 228 НК РФ). Налоговый агент не вправе перечислить деньги за работника, даже если такое условие включили в трудовой договор.

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