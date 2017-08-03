';

2073 августа

Имя файла 4-ФСС не проходит проверку

Если имя файла 4-ФСС не проходит проверку, достаточно его изменить. Переименовывая файл, уберите лишние знаки, сохраните правки и снова отправьте файл.

Формат имени файла прописан в приложении 1 к приказу ФСС России от 12 февраля 2010 г. № 19. Первые 10 цифр в названии означают регистрационный номер компании в ФСС, следующие четыре – год, последние две – отчетный период.

Однако в процессе подготовки 4-ФСС бухгалтеры нередко вносят правки. Если все электронные версии отчета сохранять в одну папку, к имени файла добавляется порядковый номер. Отчет с таким названием в ФСС не примут: проверочная система выдаст ошибку.

Чтобы исправить это недочет, достаточно убрать из имени файла лишние буквы и цифры.

Читайте также «4-ФСС за 3 квартал 2017 года: пример заполнения».

Дорогой коллега, в августе «Главбух» стоит дешевле!
Успейте оформить подписку на журнал «Главбух» выгодно, осенью цены вырастут!


Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы