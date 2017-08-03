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126843 августа

У банков появились новые основания для блокировки счета

ЦБ РФ разрешил банкам блокировать счета компаний за маленькие налоги. Предписания банкам даны в методических рекомендациях от 21.07.2017 № 18-МР.

Банк России рекомендовал банкирам ориентироваться на показатель 0,9 процента от дебетового оборота по счету. Если компания платит меньше, она в зоне риска.

Кроме того, закрыть счет и включить компанию в черный список ЦБ РФ могут в следующих случаях:

  • компания не снимает с расчетного счета деньги на зарплату сотрудникам;
  • фонд зарплаты сотрудников установлен из расчета ниже прожиточного минимума;
  • со счета компания платит НДФЛ, но не перечисляет в бюджет страховые взносы;
  • IP-адреса, телефоны, цифровая подпись совпадает с контактами организации, которая была замечена в отмывании средств.

Когда еще Центробанк включит компанию в черный список, смотрите в методических рекомендациях.

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