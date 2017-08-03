Как округлять дни неиспользованного отпуска при увольнении, компании решают сами. И закрепляют свое решение в своем локальном акте. Хотя есть одно ограничение.

По закону дни компенсируемого отпуска округлять необязательно. Но если компания решит, что в этом есть необходимость, должна округлять показатель не по правилам математики, а в большую сторону. В этом случае интересы работника не будут ущемлены.

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