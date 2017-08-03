Минфин изменил порядок расчета НДФЛ с материальной помощи

Освобождайте от НДФЛ материальную помощь по рождению ребенка в пределах 50 000 руб. Этот лимит считают отдельно по каждому сотруднику, если оба родителя работают в одной компании. К такому выгодному мнению пришли в Минфине (письмо от 12 июля 2017 г. № 03-04-06/44336).

Организация может выплатить материальную помощь сотруднику, у которого родился ребенок. НДФЛ с этой суммы не удерживают, если выполняются два условия (п. 8 ст. 217 НК РФ):

сумма не превышает 50 000 руб.;

деньги выдали в течение первого года после рождения малыша.

Сложности с расчетом лимита возникали в ситуации, когда и мама и папа трудились в одной компании. Ранее в Минфине считали, что в такой ситуации 50 000 руб. надо распределять на обоих родителей (письмо от 15 июля 2016 г. № 03-04-06/41390). Лимит можно было применять либо к одному работнику в полной сумме, либо делить между сотрудниками. Выбор родители малыша делали самостоятельно.

Например, маме и папе выплатили по 50 000 руб. Они работают в одной компании. Тогда у бухгалтера было два варианта, как рассчитать налог. Первый – освободить от НДФЛ у одного из родителей всю сумму, а у второго удержать с 50 000 руб. Второй – освободить от налога у мамы и у папы только часть помощи. К примеру, если не удерживать налог у мамы с 30 000 руб., то у папы льготными будут только 20 000 руб.

В новом письме Минфин передумал и отозвал свое старое разъяснение. Чиновники пришли к выводу, что лимит 50 000 руб. надо определять у каждого сотрудника отдельно.

Еще по теме: