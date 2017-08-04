Если расчет 4-ФСС ушел в соцстрах не с первого раза, день отправки зависит от того, какой была ошибка. Если недочет в контрольных соотношениях, фиксируется дата отчетности, когда 4-ФСС представлен впервые.

Допустим, компания отправила 4-ФСС через шлюз приема отчетности ФСС России. Но из-за ошибок в отчете получила в ответ отрицательный протокол о приеме. На следующий день в ФСС отправили скорректированный расчет и получили положительный протокол с квитанцией о получении отчета. В таком случае дата представления 4-ФСС зависит от того, на каком этапе контроля выявлена ошибка.

Если ошибка выявлена при проверке контрольных соотношений внутри 4-ФСС, датой представления будет считаться дата отправки первичного расчета. Если же отчет не прошел из-за наименования, размера или структуры файла, а также электронной подписи, дату отчетности будут смотреть по исправленному файлу. Такие правила установлены в пунктах 3 и 4.6 Технологии, утвержденной приказом ФСС России от 12 февраля 2010 г. № 19.

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