Если сотрудник увольняется в течение года и увольнение не связано с выходом на пенсию, досрочно сдавать в СЗВ-СТАЖ в ПФР не нужно. Сдайте по нему сведения в общем порядке – до 1 марта 2018 года. Но выдайте копию СЗВ-СТАЖ сотруднику на руки, если он об этом попросит. Срок – пять календарных дней с даты, когда человек обратился за такой информацией.

Выдавать копию всей формы не стоит. Ведь в ней содержатся персональные данные всех сотрудников, а раскрывать их третьим лицам нельзя.

Каждому сотруднику выдайте выписку из формы СЗВ-СТАЖ, в которой данные только о нем. Если сведения сдаете в ПФР электронно, то для сотрудников эти документы придется распечатать.

Выписку из СЗВ-СТАЖ передавайте сотруднику в день увольнения или прекращения гражданско-правового договора. Выдавайте ее из сведений за все время работы с января 2017 года. До 2017 года СЗВ-СТАЖ не составляли(п. 4 статьи 11 Закона от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ и ст. 7 Закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ).

Если же сотрудник прекращает трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, обязательно сдайте СЗВ-СТАЖ в ПФР. Сделать это нужно в течение трех календарных дней со дня, когда сотрудник напишет заявление о представлении индивидуальных сведений.

Смотрите в Системе Главбух еще три случая, когда необходимо сдать отчет досрочно.

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