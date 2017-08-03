«Главбух» составляет список 300 лучших бухгалтеров

На следующей неделе журнал «Главбух» в рамках Конкурса «1000 лучших бухгалтеров России» снова опубликует список лучших.

Чтобы вы тоже смогли принять участие в отборе, срочно отправьте нам Ваши данные.

Для этого нужно перейти на страницу Конкурса и подтвердить передачу данных, кликнув на кнопку «Участвовать».

Для новичков мы подготовили простую «формулу успеха». Главные слагаемые в ней – это тесты и вебинары.

50 тестов х 300 баллов + 12 вебинаров х 400 баллов = 19 800 баллов.

Сейчас это 373-е место в Конкурсе.

А если соберете звезды в текущем номере электронного «Главбуха», сможете попасть сразу в 200 лучших бухгалтеров.

Несколько новых тестов для разогрева