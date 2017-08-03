«Главбух» составляет список 300 лучших бухгалтеров

На следующей неделе журнал «Главбух» в рамках Конкурса «1000 лучших бухгалтеров России» снова опубликует список лучших.
Чтобы вы тоже смогли принять участие в отборе, срочно отправьте нам Ваши данные.
Для этого нужно перейти на страницу Конкурса и подтвердить передачу данных, кликнув на кнопку «Участвовать».
Для новичков мы подготовили простую «формулу успеха». Главные слагаемые в ней – это тесты и вебинары.
50 тестов х 300 баллов + 12 вебинаров х 400 баллов = 19 800 баллов.
Сейчас это 373-е место в Конкурсе.
А если соберете звезды в текущем номере электронного «Главбуха», сможете попасть сразу в 200 лучших бухгалтеров.
Несколько новых тестов для разогрева
- Уже знаете про начисление взносов на пять спорных выплат?
- Новый проверочный лист для бухгалтеров по зарплате и удержаниям
- Вы исправили индивидуальные сведения?