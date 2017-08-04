Пени по взносам увеличат вдвое

Пени взносам, которые платите в инспекцию, с 1 октября 2017 года надо считать по-новому. Если просрочка превысит 30 календарных дней, пени нужно рассчитать из 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Если просрочка 30 дней и меньше, ставка пеней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Налоговики начислят пени по новым правилам на задолженность, которая возникнет после 1 октября 2017 года (п. 4 ст. 75 НК РФ в ред. Федерального закона от 30.11.16 № 401-ФЗ).
Однако поправки затронут не всех. Подробности читайте в статье «Как рассчитать пени по страховым взносам в 2017 году».
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