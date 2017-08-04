Компаниям разрешили не платить НДС и налог на прибыль

Законодатели внесли две поправки в Налоговый кодекс, которые разрешают компаниям не платить НДС и налог на прибыль (федеральные законы от 18.07.2017 № 161-ФЗ и № 168-ФЗ).
Во-первых, с 1 октября компаниям не надо платить НДС с операций по лизинговым договорам с правом выкупа, реализации важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий по перечню правительства и билетов в океанариум.
Во-вторых, организации, которые занимаются туристско-рекреационной деятельностью на Дальнем Востоке, с 2018 по 2022 год вправе применять нулевую ставку по налогу на прибыль. Закон приняли для развития туризма на Дальнем Востоке.
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