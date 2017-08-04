Выписки из документов персонифицированного учета уволенным сотрудникам нужно выдать. Если этого не сделать, компанию может оштрафовать трудовая инспекция. Санкции по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ в этом случае составят 50 000 руб.

В день увольнения сотрудник должен получить от компании трудовую книжку и другие документы, которые связаны с работой (ч. 5 ст. 80 Трудового кодекса РФ). К таким документам относятся и сведения персонифицированного учета. В частности, это выписки из СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и раздела 3 расчета по взносам.

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