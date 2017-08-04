Выписки из документов персонифицированного учета уволенным сотрудникам нужно выдать. Если этого не сделать, компанию может оштрафовать трудовая инспекция. Санкции по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ в этом случае составят 50 000 руб.
В день увольнения сотрудник должен получить от компании трудовую книжку и другие документы, которые связаны с работой (ч. 5 ст. 80 Трудового кодекса РФ). К таким документам относятся и сведения персонифицированного учета. В частности, это выписки из СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и раздела 3 расчета по взносам.
Читайте также:
Увольнение перед отпуском: как грамотно оформить документы;
Увольнение в декретном отпуске
Дорогой коллега, в августе «Главбух» стоит дешевле!
Успейте оформить подписку на журнал «Главбух» выгодно, осенью цены вырастут!Распечатать счет
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону