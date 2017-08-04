';

3964 августа

Выдавать ли уволенным выписки из персонифицированного учета

Выписки из документов персонифицированного учета уволенным сотрудникам нужно выдать. Если этого не сделать, компанию может оштрафовать трудовая инспекция. Санкции по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ в этом случае составят 50 000 руб.

В день увольнения сотрудник должен получить от компании трудовую книжку и другие документы, которые связаны с работой (ч. 5 ст. 80 Трудового кодекса РФ). К таким документам относятся и сведения персонифицированного учета. В частности, это выписки из СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и раздела 3 расчета по взносам.

Читайте также:
Увольнение перед отпуском: как грамотно оформить документы;

Увольнение в декретном отпуске

Дорогой коллега, в августе «Главбух» стоит дешевле!
Успейте оформить подписку на журнал «Главбух» выгодно, осенью цены вырастут!


Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы