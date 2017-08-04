Положен ли отпуск сезонному работнику

За каждый отработанный месяц сезонный работник имеет право на два рабочих дня ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 295 ТК РФ).

Также он заработает право на дополнительный отпуск в календарных днях, если трудится во вредных условиях (ч. 1 ст. 116 ТК РФ) или с ненормированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ).

Однако сезонные работники редко берут отпуск. Поэтому при увольнении им следует выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск (ч. 1 ст. 127 ТК РФ). Как посчитать компенсацию, читайте в статье «Как рассчитать отпускные при увольнении».

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