Обучать сотрудников стало выгоднее

Компании смогут признавать в налоговом учете расходы на обучение сотрудников не только в образовательных организациях, но и в научных (Федеральный закон от 18.07.2017 № 169-ФЗ).

Кроме того, разрешат списывать расходы на обучение по сетевой форме — когда в процессе участвуют сразу несколько организаций.

К расходам на подготовку персонала относят затраты на содержание помещений, оборудования и другого имущества компании, оплату труда и другие расходы по договору на обучение. Такие положения будут действовать с 2018 по 2022 год.

Поправку приняли, чтобы заинтересовать организации в подготовке высококвалифицированных сотрудников.

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